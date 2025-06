Selenskyj kontert Trump nach Kleinkinder-Spruch

Dutzende Wohnblöcke und Privathäuser zerstört

In Charkiw schlugen ukrainischen Angaben zufolge 53 Drohnen, vier Gleitbomben und eine Rakete ein. Infolge der Angriffe, die am frühen Morgen andauerten, seien mehrere Brände ausgebrochen. „Charkiw erlebt derzeit den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. In den letzten eineinhalb Stunden waren mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören“, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Es seien 18 Wohnblöcke und 13 Privathäuser beschädigt worden. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an den Gebäuden zu sehen.