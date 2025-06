Todesopfer nach Bomben auf Charkiw und Cherson

Trump zu weiteren Sanktionen gegen Russland vage

Die Ukraine dringt in dem Krieg auf eine sofortige 30-tägige Waffenruhe ohne Vorbedingungen. Der russische Präsident Wladimir Putin lehnt dies aber bisher ab. Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am vergangenen Montag in Istanbul brachten keine Annäherung in der Frage.