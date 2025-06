Feueralarm in der Bludenzer Altstadt

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen – und das, obwohl die beengten Verhältnisse in der Bludenzer Altstadt bei der Zufahrt einiges an Fingerspitzengefühl erforderten. Letztlich endete die Sache glimpflich – es gab keine Verletzten zu beklagen, der Sachschaden hält sich ebenfalls in Grenzen.