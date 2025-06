Countdown zum „Wenn die Musi spielt“-Fest tickt

Hoferriegel wird mit fulminanter Show beben

Ob Marc Pircher, Hansi Hinterseer, die Amigos oder die jungen Zillertaler – welche übrigens letztes Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feierten – sind wieder am 13. und 14. Juni am Hoferriegel in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim dabei.