Rasender Biker: 155 km/h auf der Bundesstraße

Ein 24-jähriger Deutscher fuhr am Samstagabend mit seinem Motorrad auf der Mölltal Bundesstraße B106 im Freilandgebiet, auf Höhe Penk in der Gemeinde Reisßeck, in Richtung Kolbnitz – mit weit überhöhter Geschwindigkeit! Das stellte die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung mittels Laser fest: 155 statt der erlaubten 100 km/h.