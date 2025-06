Internetstar AustrianKiwi zeigt seine andere Seite

Alle drei Sorten basieren auf Ananas-Kiwi-Fruchtbasis, unterscheiden sich aber deutlich in Schärfe und Geschmack. Für die schärfste Variante mit 30 Prozent Anteil an Carolina-Reaper-Chilis haben die Burschen einen knackigen Namen gewählt: „geh leck mi am arsch“ nennt sich die Sauce für Mutige.