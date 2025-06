KZ-Außenlager am Loibl: Neues Denkmal geplant

Die größte Häftlingsgruppe in den KZ-Außenlagern am Loiblpass bildeten Franzosen. Rund 500 Gefangene stammten aus Polen. Auch russische und jugoslawische Häftlinge sowie kleinere Gruppen aus verschiedenen Ländern waren dort interniert. Viele der Personen aus den 15 Nationen galten als „politische“ Häftlinge, manche waren als „kriminell“ eingestuft. In den KZ-Außenlagern Loibl-Süd und Loibl-Nord waren insgesamt rund 1650 Personen interniert; bewacht von der SS. Neben den KZ-Gefangenen wurden zum Bau des Tunnels auch zivile Arbeitskräfte eingesetzt.

Verletzungen durch die Zwangsarbeit und sadistische Quälerei standen an der Tagesordnung. Wer nicht mehr konnte, wurde nach Mauthausen zurücktransportiert und in den Gaskammern ermordet. Über 30 Häftlinge starben bei Arbeiten direkt am Loiblpass oder wurden dort von SS-Aufsehern getötet.

Quellen: https://mkkk.at/kz-aussenlager-loibl und www.mauthausen-guides.at