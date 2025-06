Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Rumänien

Österreichs Fußball-Nationalteam startet heute mit einem Schlüsselspiel in die WM-Qualifikation. Mit Rumänien ist der nominell laut Weltrangliste stärkste Gruppengegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in Wien zu Gast. Die Österreicher gehen als Favorit ins Spiel. Die Rumänen stehen im ausverkauften Ernst Happel Stadion nach einem 0:1 zum Auftakt im März gegen Bosnien bereits unter Druck.