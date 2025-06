Der WAC hat die ersten zwei Neuzugänge fixiert

Torgefährlicher Defensivmann

Auch Defensiv-Allrounder Marco Sulzner – der vom LASK kommt – hat zwei U21-Länderspiele absolviert und spielte für die Linzer in der abgelaufenen Spielzeit siebenmal in der Bundesliga. Zudem war der 1,89 Meter große Abwehrspieler oft als Kapitän der LASK Amateure im Einsatz, erzielte bei 18 Einsätzen starke elf (!) Tore. Neben der Innenverteidigung kann der 21-Jährige auch im defensiven Mittelfeld auflaufen. Sulzner war am Markt sehr gefragt, auch der LASK wollte ihn behalten – schlussendlich signierte er aber einen Vertrag über zwei Saisonen (plus Option auf eine weitere) bei den „Wölfen“.