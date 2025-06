Vereinte Musiker – abseits von Kriegen und Terror

In Klangmassen verlieren

So hörte man vor der Pause des Konzerts ein Nocturne und ein Klavierquartett der 1858 geborenen Pariserin Mélanie Bonis. Besonders das Nocturne bestach durch Originalität und schöne Soli für die Bratsche – „musik in der pforte“ ist immer auch ein kleines Klaus-Christa-Festival, während das Klavierquartett doch recht massiv daherkam. Die Saiten der Streicher, es waren Marina Grauman, Violine, Klaus Christa, Viola und Mathias Johansen, Cello, glühten geradezu. Tatsächlich wird hier voller Leidenschaft musiziert, als Hörer verliert man sich jedoch in den Klangmassen.