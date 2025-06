Bei Netzkosten zahlen die Kärntner am meisten

Belastung für einkommensschwache Haushalte

So übersteigen die Netzkosten großteils schon die eigentlichen Strompreise – wenn sie dann stetig steigen, ist das eine große Belastung, gerade für einkommensschwache Haushalte. Zwar liegen die Zuwächse noch unter der normalen Inflation, aber notwendige Investitionen in veraltete Netze und in mehr Kapazitäten für Strom aus Sonne und Wind werden in den kommenden Jahren für empfindliche Steigerungen sorgen.