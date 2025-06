Gemeinderat möchte Asylunterkunft schließen

Seit dem schrecklichen Terroranschlag in Villach herrscht auch in St. Andrä im Lavanttal große Unsicherheit. In einem Quartier in der Ortschaft Lamm leben in einer privaten Unterkunft 50 Flüchtlinge. „Die Menschen in unserer Stadt haben Angst. Meist sind Gruppen von jungen Männern unterwegs“, sagt Bürgermeisterin Maria Knauder (SP).