Aktivistinnen hängen Baby-Puppen auf Statuen

Marmorne Helden auf meterhohen Sockeln: Die steirischen Schriftsteller Robert Hamerling und Peter Rosegger sind nur zwei von vielen Männern, die im Grazer Stadtpark verewigt sind. Sie strahlen Besonnenheit, Macht und Distanz aus. Anlässlich des Vatertags haben feministische Aktivistinnen nun einen „Störfaktor“ an den Statuen – und an Statuen in ganz Österreich – angebracht: lebensgroße Babypuppen in bunten Tragetüchern.