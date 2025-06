„Irgendwas müssen wir diesmal anders machen“

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Samstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) mit einem Schlüsselspiel in die WM-Qualifikation. Mit Rumänien ist der nominell laut Weltrangliste stärkste Gruppengegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in Wien zu Gast.