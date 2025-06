Namensgeber schwul: Hegseth lässt Schiff umtaufen

Zeitpunkt der Umbenennung wohl kein Zufall

Hegseth, vor seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister Moderator beim Sender „Fox News“, hat nun die Umbenennung der „Harvey Milk“ in die Wege geleitet. Der neue Name steht noch nicht fest. Der Zeitpunkt dieser Maßnahme dürfte kein Zufall sein, denn die USA feiern im Juni den Pride Month, in deren Mittelpunkt die Rechte der LGBTQ-Bewegung stehen.