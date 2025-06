Sparkurs führt zu Schlagabtausch im Rathaus

Wenn das nicht der inoffizielle Start in den Wahlkampf ist: Bevor vermutlich in knapp einem halben Jahr der Gemeinderat in der Landeshauptstadt neu gewählt wird, fliegen im Rathaus jetzt so richtig die Fetzen! Auslöser war dafür die prekäre Finanzsituation – oder besser: der Versuch der Konsolidierung.