Wirbel um „Selbstkontrolle“ bei Budget-Sanierung

Die Landeshauptstadt ist finanziell stark angeschlagen. So sehr, dass das Land – wie berichtet – die Erstellung eines Konsolidierungskonzepts fordert. Für St. Pölten kein allzu großes Problem, wie es aus dem Rathaus heißt. So sei schließlich bereits im vergangenen Jahr ein entsprechender Weg eingeschlagen worden. „Er bringt uns in vielen Bereichen Einsparungen bis zu 25 Prozent“, so Bürgermeister Matthias Stadler.