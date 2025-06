Höll: „Es ist noch extrem viel Luft nach oben“

Vor der Saison sprach Downhill-Ass Valentina Höll noch über Motivationsprobleme. Nach je drei Weltmeistertiteln und Gesamtweltcupsiegen tat sie sich mit der Zielfindung schwer. Nach den ersten beiden Weltcupstationen (Fünfte in Polen, Zweite in Frankreich) hat sie die Motivation aber wieder gefunden – rechtzeitig vor dem Heimweltcup am Wochenende in Leogang. „Ich weiß, dass das Material passt. Das Team und ich sind motiviert“, strahlt Höll eine große Vorfreude aus. Gleichzeitig schickt die Leogang-Siegerin der vergangenen beiden Jahre eine Kampfansage an ihre Konkurrentinnen: „Ich weiß, dass noch extrem viel Luft nach oben ist. Es ist ein gutes Momentum, dass ich mitnehmen habe können.“