Stürme sorgten für Rekord bei Unwetterschäden

Die ersten drei Monate im Jahr 2025 verliefen für die Wiener Städtische in Salzburg erfolgreich. Insgesamt gab es knapp 87 Millionen Euro an Prämieneinnahmen. Am größten war der Zuwachs in der Krankenversicherung mit einem Plus von 3,9 Prozent. Das Durchschnittsalter der Neukunden sinkt in diesem Bereich beständig.