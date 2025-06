Plan B zum Leitspital: Zündstoff für die Region

Die Leitspital-Kommission hat ihren Endbericht, der der „Krone“ bereits vorliegt, zum Plan B als Alternative zum Neubau in Stainach fertig. Und dieser birgt einiges an Zündstoff! Demnach soll das LKH Rottenmann kaum verändert, das Spital in Schladming reduziert werden. Das LKH in Aussee verliert „Rumpf und Herz“. Das letzte Wort soll aber noch nicht gesprochen sein.