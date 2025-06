Pfingsten heißt es in Salzburg: „Hauptsache Hits“

Wenn an diesem Wochenende in Mörbisch die „Starnacht“ glitzert und in Salzburg die Pfingstfestspiele beginnen, könnten die Gegensätze kaum größer wirken. Dort Schlagerroutine am See, hier Hochkultur an der Salzach. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Ganz so weit liegen diese Welten nicht auseinander.