Aufsteiger Kuchl mit Erfolgserlebnis zum Schluss

Jetzt geht es in die Pause

In der kommenden Saison wollen die Kuchler freilich an die gezeigten Leistungen anschließen. Davor gilt es aber, die Pause zu genießen. Auch das letzte Heimspiel der Salzburger Austria am Samstag gegen Schwaz werden sich einige Kuchler nicht entgehen lassen. Am 26. Juni nehmen Max Danner und Co. das Training wieder auf. Dann soll auch der Kader stehen. „Zwei bis drei Positionen sind noch offen“, betont Hofer, der den Kader insgesamt verjüngen will.