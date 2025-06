„Diese Generation ist dran, es uns gleichzutun!“

„Was wir erlebten, wünschen wir auch der heutigen Generation um Arnautovic, Alaba und Sabitzer.“ Herbert Prohaska, Toni Polster und Andi Herzog geraten heute noch ins Schwärmen, wenn sie an ihre Heldentaten in der WM-Qualifikation denken. Womit sie Österreich den Weg zur Endrunde freischossen. Worüber Österreich spätestens am 18. November – nach dem letzten Gruppenspiel in Wien gegen Bosnien – nach 28-jähriger Durststrecke endlich wieder jubeln will.