Wie Rot-Pink trotz Sparen Aufschwung schaffen will

Steigende Arbeitslosigkeit, Mindestsicherung, äußerst knappe Budgetlage, Schüler, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, eine Gesundheitsversorgung, die schon bessere Zeiten erlebt hat: Die Stadtregierung hat in der nächsten Periode einige harte Brocken zu knacken. Am Dienstag haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Beate Emmerling (Neos) ihre Vorhaben für die Regierungsperiode vorgestellt. Bei den Details aber blieben die Spitzenpolitiker jedoch zurückhaltend. Vieles sei noch Verhandlungssache, heißt es.