Dienstleistungen trieben Inflation im Mai an

OECD: Wirtschaft schrumpft 2025

Doch auch abseits der Inflation sind die Wirtschaftsprognosen der OECD verhalten. Nun reiht sich auch sie sich in die Liste der Institutionen ein, die Österreichs Wirtschaft das dritte Jahr in Folge schrumpfen sehen. 2025 werde das BIP um 0,3 Prozent zurückgehen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose. Im Dezember hatte die OECD noch ein Wachstum von 1,1 Prozent vorhergesagt.