Marc Pircher erzählt die Hitgeschichten der Stars

Der 47-jährige Zillertaler suchte sich dafür besondere Drehorte aus, wie er der „Krone“ im Gespräch erzählt: „Unter anderem waren wir auch in Kitzbühel, in der Sonnbergstuben von der singenden Wirtin Rosi Schipflinger, um dort mit Heino zu sprechen.“ Ebenso geben auch Publikumslieblinge wie die Jazz Gitti Einblicke in ihre Karrieregeschichten: „Wir haben sie in ihrer Wahlheimat, in Niederösterreich getroffen. Sie war zu Beginn ihrer Karriere Einzelkämpferin, die auch Bars eröffnete und erst 1990 gelang ihr der Durchbruch“, sagt er über die spannende Erfolgsstory der beliebten Künstlerin.