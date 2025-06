Bei X-Alps-Athlet fliegt plötzlich die Liebe mit

Das Red Bull X-Alps ist die ultimative Herausforderung: 1283 Kilometer quer durch die Alpen, ausschließlich zu Fuß oder mit dem Gleitschirm. 35 Athleten aus 17 Länder – darunter die Österreicher Simon Oberrauner, Thomas Friedrich, Benedikt Dornauer und Samuel Tanner – sind heuer mit dabei. Spätestens am 27. Juni müssen sie das Ziel in Zell am See erreichen.