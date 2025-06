Jäger fand zwei geknackte Geldwechselautomaten

Die beiden Geldwechselautomaten waren ursprünglich in einer Bäckerei in Gunskirchen montiert. Und genau auf diese hatten es der oder die Einbrecher abgesehen und waren in der Nacht zum Montag eingestiegen. Nachdem sie gegen 2.20 Uhr die ebenerdige Terrasentür aufgebrochen hatten, nahmen sie die Geldwechsler im Kassenbereich an sich. Diese waren offenbar nicht extrem gut gesichert, konnten leicht mitgenommen werden.