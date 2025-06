Absperrung missachtet, abgestürzt: Bergsteiger tot

Schreckliches Alpinunglück am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Stubaital: Ein 81-jähriger Bergsteiger aus Deutschland, der in Begleitung seines Bruders war, stürzte über eine steile Böschung und schlug in einem Bachbett auf. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät – er starb. Brisant: Das Brüderpaar hatte zuvor eine Wegsperre missachtet.