Nach Abstieg! St. Jakob/Ros. droht nun der Zerfall

Abstieg! St. Jakob/Ros. muss in die Unterliga. Ständige Unruhen begleiteten die Spielzeit der Rosentaler. Nun droht am Spielersektor der Zerfall. Köttmannsdorfs Sportboss steht trotz Klassenerhalt massiv in der Kritik – die Fans fordern den Abgang. Und bei Meister Velden überzeugte ein 19-jähriger Kroate im Probetraining, auch ein Spittal-Ass steht am Zettel der Seekicker.