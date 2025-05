Transpersonen in Berlin attackiert und verletzt

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten in der Nacht auf Samstag eine der beiden auf einer Straße im Bezirk Neukölln liegend vorgefunden. Sie wies eine stark blutende Kopfverletzung auf und war in Begleitung der anderen Transperson, die über Kopfschmerzen klagte. Gemeinsam mit einer zufällig am Ort anwesenden Ärztin versorgten die Beamten die am Boden liegende Transperson, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Begleitung wurde vor Ort versorgt.