„Transgender sein ist kein Spiel und Modehype!“

„Ein typisches Mädchen war ich nie. Schon im Kindergarten spielte ich lieber in der Bauecke und wirkte auf die Leute im Dorf wie ein Bub. Ich trug zwar lange Haare und bei der Erstkommunion und Firmung auch Kleider, aber sonst nur Hosen“, sagt Julian Nitzky (21) mit tiefer Stimme und reibt sich sein üppig behaartes Kinn. Der Kindergartenbetreuer und Gemeindemitarbeiter, der in einer Gemeinde an der burgenländisch-niederösterreichischen Grenze lebt und arbeitet, ist Transgender. So nennen sich Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem eingetragenen Geschlecht im Geburtsregister übereinstimmt.