Der Orchesterverein Götzis lässt aufhorchen

Dass semiprofessionelle Künstler zwangsläufig weniger leisten als Profis, entspricht nicht unbedingt der Realität. Davon konnte man sich bei der Matinee des Orchestervereins Götzis am Sonntag überzeugen. Dieses Ensemble, das für ein Programm in reiner Streicherbesetzung antrat, gibt jedes Jahr um diese Zeit ein Konzert, dazu am Tag vorher ein Kinderkonzert mit dem Maskottchen „Slugy“. Von Konzertmeister Markus Ellensohn künstlerisch geführt, beeindruckt es durch eine kluge Besetzungsstrategie. An den Stimmführerpulten und auch zwischendrin sitzen Profis, dazu gesellen sich spürbar engagierte und hochmotivierte Musikerinnen und Musiker, die wohl hauptberuflich ganz andere Dinge tun. Die weiteren Erfolgsparameter sind ein mit Bedacht gewähltes Programm sowie – an diesem Sonntagmorgen – ein gleichermaßen sympathischer wie fähiger Dirigent und eine charismatische Solistin. Sie heißen Darius Grimmel und Alesia Varapayeva, beide übrigens als Lehrer an der Musikschule Rankweil tätig.