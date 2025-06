Wenn sogar die Sozialwohnung zu teuer ist

Glücklich, wer in einer Gemeinnützigen lebt

Bei jenen Haushalten, die einer gemeinnützigen Wohnung leben, war hingegen der Anteil all jener, die eine Wohnkostenbelastung von unter 30 Prozent verzeichneten, vergleichsweise hoch – für die ARGE ein klarer Beweis für die Wirksamkeit sozialen Wohnbaus. Daraus folgert auch die zentrale Forderung der Sozialeinrichtungen, nämlich eine Steigerung der gemeinnützigen Wohnbautätigkeit. Zudem müssten Leistungen gegen Wertverlust abgesichert werden. So seien die Wohnbeihilfe 2025 nicht valorisiert und die Wohnbedarfssätze der Sozialhilfe seit drei Jahren nicht erhöht worden. Das verschärfe die Armutslage vor allem bei Familien, manche könnten sich nicht einmal mehr eine gemeinnützige Wohnung leisten – „hier ist die Landesregierung gefordert, etwas zu tun“, betont Ferdinand Koller von der Sozialeinrichtung dowas. Wäre das Land bereits in der Vergangenheit aktiv geworden, würden viele dieser Haushalte keine Unterstützung benötigen, ist sich der Experte sicher. Er beklagt, dass die Wohnbedarfssätze bereits so niedrig seien, dass sie unter den Richtwerten des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes lägen.