Mit über zwei Promille mit Kleinkind unterwegs

Um kurz vor 21 Uhr wurde der Polizei von einer Zeugin per Notruf gemeldet, dass vor ihr ein Fahrzeuglenker extreme Schlangenlinien fahren würde. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt auf der Schweizerstraße in Dornbirn in Richtung der Auffahrt zur Rheintalautobahn unterwegs.