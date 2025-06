Am Vortag gekifft, in der Früh ist der Schein weg

In der Vorwoche hat die Vorarlberger Polizei verstärkt Kontrollen im Frühverkehr mit Schwerpunkt auf durch Alkohol und Suchtmittel beeinträchtigte Lenker durchgeführt. Dabei sind allein an einem Tag neun sogenannten „Drogenlenker“ aus dem Verkehr gefischt worden. Einige von ihnen hatte am Vorabend Cannabis wohl konsumiert – und obwohl de facto in solchen Fällen keine nennenswerte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit vorliegt, schlägt der Gesetzgeber gnadenlos zu. Das Problem: In Österreich gibt es keinen Grenzwert für den Cannabis-Wirkstoff THC. Das bedeutet, dass selbst geringe Messwerte so geahndet werden, als hätte der Lenker 1,6 Promille Alkohol intus gehabt.