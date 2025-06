Alpe brannte nach Blitzeinschlag komplett ab

Waldbrand in Bürs nach Blitzeinschlag

Bereits in der Nacht auf Sonntag hatte ein Blitzeinschlag in Bürs die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Dabei war ein kleines Waldstück im schroffen, abgelegenen Gelände in Brand geraten. Aufgrund der Unzugänglichkeit des Ortes konnte das Feuer nur aus der Luft bekämpft werden, dabei waren mehrere Hubschrauber beteiligt.