Andritz schoss sich für das Aufstiegsfinale warm

Das Titelrennen in der Unterliga Mitte zwischen Gössendorf und Andritz ist ein wahrer Thriller. Die Andritzer, vor dem Spiel mit drei Punkten Rückstand, mussten beim „Krone“ Spiel der Runde gegen Semriach also unbedingt punkten, um die Chance auf den Aufstieg in der Oberliga zu wahren. „Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet. Die Spielerverträge wurden bereits sowohl für die Unter- als auch für die Oberliga unterzeichnet“, sagt Andritz‘ Sektionsleiter Andreas Mairold.