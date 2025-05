Anfragen für Entbindungen im Geburtshaus steigen

Zum einen sinkt die Zahl der Geburten in Österreich. Zum anderen wünschen sich immer mehr werdende Mütter eine natürliche Niederkunft in einem geborgenen Umfeld mit Räumen ohne klinische Atmosphäre und vertrauten Hebammen, die sie bereits durch die Schwangerschaft begleiten. In sogenannten Geburtshäusern ist das hierzulande vereinzelt möglich.