Eine besondere Keule zum großen Firmenjubiläum

Echte Rarität

Für sein 25-jähriges Jubiläum hat der Fleischveredler vor drei Jahren mit der Herstellung einer eigenen Limited Edition begonnen: „Die ersten Kostproben davon gibt es ab sofort jeden Samstag von 9 bis 17 Uhr in meinem Hofladen. Ab Ende Juni geht der Prosciutto dann auch in Vertrieb und ist in meinem Online-Shop erhältlich“, so Bauer.