NHL-Finals: Oilers gewinnen Overtime-Krimi

Die Edmonton Oilers haben gegen Titelverteidiger Florida Panthers einen knappen Auftaktsieg in die NHL-Finals gefeiert. Die Oilers setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:3 nach Verlängerung durch, das entscheidende Tor erzielte der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl genau 31 Sekunden vor Ablauf der Overtime in Überzahl.