Deal fix! Mega-Gehalt für das „italienische Genie“

„Al-Hilal ist eine großartige Gelegenheit in meiner Karriere“, sagte Inzaghi. Er habe Al-Hilal länger verfolgt und Sympathien für den Verein entwickelt. Der finanzielle Aspekt dürfte aber mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Die Rede ist von 25 Millionen Dollar (21,96 Mio. Euro), die Inzaghi pro Saison verdienen soll. Für wie lange sich der Italiener verpflichtet hat, ist noch nicht bekannt. Das erste Spiel Al-Hilals unter Inzaghi ist bei der Klub-WM am 18. Juni gegen Real Madrid. Gegen Salzburg geht es am 23. Juni (MESZ).