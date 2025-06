Einsatz gegen illegale Migration geht weiter

Zehn Migranten pro Stunde – einen turbulenten Ansturm erlebten Soldaten im Assistenzeinsatz und Polizisten an der österreichisch-ungarischen Grenze“, hat die Meldung nach der Nacht auf 5. Juni 2023 gelautet. Allein in den ersten sechs Stunden sind damals 62 Flüchtlinge an den Hotspots des Burgenlandes aufgegriffen worden. Darunter zehn Marokkaner, die in der Dunkelheit durch Deutschkreutz geirrt sind.