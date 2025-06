„Hummeln“ gegen Roboter: Bilderbuch-reifer „Krach“

Es kribbelt in der ACSL! Die College-Football-Liga steuert auf ihren Höhepunkt zu. Vor dem Halbfinal-Showdown am Samstag in Simmering statteten Clemens Österle von den BOKU Beez und Sebastian Zdanowicz von den TU Robots unserem Sportstudio einen Besuch ab, um über Bilderbuch-reife Momente, physikalischen Krach, den Spagat zwischen Sport und Studieren und „ordentliche Hummeln im Bienenstock“ zu plaudern (alles im Video oben).