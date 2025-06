Prinzessin Leonors Schiff ist in New York gelandet

Geheime Treffen und Kultur-Highlight

Die Tage in New York sind vollgepackt mit spannenden Aktivitäten für die Prinzessin und ihre Kameraden. Laut dem spanischen Magazin „Hola!“ wird Leonor sogar an einer Aktivität teilnehmen, bei der sie auf andere Spanier trifft – darunter niemand Geringeres als Victoria de Hohenlohe, die Herzogin von Medinaceli, die seit zwei Monaten mit ihrem Ehemann in New York lebt.