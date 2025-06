„Wir waren schon in der Hölle und im Himmelreich“

Von Illmitz bis nach Donnerskirchen

Die zündende Idee zu seiner Initiative hatte der mittlerweile verstorbene Weinpfarrer Johann „Hans“ Denk aus Niederösterreich geliefert. „Bei einem Besuch in der Wachau hatte er mir einfach gesagt, und du machst jetzt eine Weinwallfahrt“, erinnert sich Feiler. Gesagt, getan! „Diese Wanderungen führten uns schon ans Ostufer des Neusiedler Sees in Illmitz, Hölle genannt, und in die Ried Himmelreich in Donnerskirchen“, sagt der Initiator. Hauptsache andächtig-idyllisch!