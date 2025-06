Wiedereröffnung und volle Betten trotz Mega-Pleite

Der Hotelbetreiber Alpin Family GmbH kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Das liegt nicht nur an dem immer größer werdenden Minus im laufenden Insolvenzverfahren, sondern auch am verschachtelten Firmenkonstrukt. Für die positiven Meldungen in diesem Pleiten-Krimi sorgen zwei Betriebe aus Oberösterreich.