Bub (6) tot: Wie das Weiterleben gelingen kann

Nicht nur Trauer ist in Ordnung, sondern auch Ablenkung, sagt Krisenhilfe-Chefin Katja Sieper nach dem Unfalltod des kleinen Benjamin (6) in Eferding im Gespräch mit der „Krone“. Das Land Oberösterreich prüft indes, ob der Bahnübergang, an dem das Drama geschah, sicher genug ist.