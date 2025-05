Lkw-Lenker saß 18 Stunden durchgehend am Steuer

Am Donnerstagnachmittag haben die Beamten am Mautkontrollplatz in Hörbranz mehrere Lkw unter die Lupe genommen – darunter auch einen Sattelschlepper aus Bulgarien. Bei der Kontrolle brachten sie ans Licht, dass der 51-jährige Lenker versucht hat, durch vorzeitige Entnahme der Fahrerkarte und manipulierte Nachträge seine viel zu kurzen Ruhezeiten zu kaschieren.