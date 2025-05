Sturzbetrunkener E-Biker (19) schoss in die Luft

Die Schärdinger Silberzeile ist als Touristenmagnet weithin bekannt. Am Dienstagabend hingegen hüpften dort Besucher in Deckung, weil plötzlich zwei Schüsse durch die Nacht hallten. Ein 19-Jähriger radelte vom Tatort und wurde wenig später festgenommen. An die Schüsse konnte er sich alkoholbedingt nicht erinnern.